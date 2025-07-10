10 Июля 2025
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

235 лет истории думы Тюмени представили в выставочной экспозиции

Накануне в Тюмени открылась выставка «Тюменская городская дума. Вехи истории».

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

(2025)|Фото: Накануне.RU

Экспозиция создана в год 235-летия представительного органа. Выставка открыта для посетителей до конца августа.

По мнению председателя Городской Думы Тюмени Светланы Ивановой, важно, что экспонаты выставки наглядно рассказывают об истории создания органа самоуправления, депутатах, опыте работы. Точка отсчета биографии Городской думы Тюмени - 4 августа 1790 года.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Выставка расположилась в створе улиц Дзержинского и Хохрякова. Открытие прошло в виде театрализованного представления.

«Мы стараемся рассказать, как это было ранее, и как это есть сегодня. Узнаем историю, которой гордимся. Каждый созыв думы делал что-то полезное для города. Мы знаем, что Тюмень – лучший город земли, и живут в нём счастливые люди», - сказала в ходе церемонии открытия Светлана Иванова.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Напомним, что современный VIII созыв Думы сделал серьезный шаг в развитии городского самоуправления – было принято решение о создании Молодёжной палаты.

Мэр города Тюмени Максим Афанасьев считает открытие выставки ярким событием, особенно с учетом юбилейного для Думы года. Экспозиция выставки рассказывает о делах, решениях, трудностях, с которыми сталкивались депутаты в разные годы.

«Отличительной особенностью Городской Думы всегда была близость к людям», - отметил Максим Афанасьев.

Выставка рассказывает о всех вехах развития города и его Думы, дает информацию о народных избранниках разных лет.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Светлана Иванова подчеркнула: «Сегодня мы говорим о 235-летии думы. Наша задача – донести, рассказать людям, что дума давно заботится о комфортной жизни горожан и развитии города».

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

И выделила топ-3 решений депутатов думы, принятых за восемь созывов городского парламента

«В 2025 году исполняется 30 лет принятию Устава Тюмени. Другое важное решение – установление границ ТОСов. Ещё важным считаю появление в думе многопартийности, фракций, это было не сразу, а с V созыва. Не важно, какие фракции представляют депутаты, главное – их работа для людей», - подчеркнула Светлана Иванова.

Теги: дума тюмени, светлана иванова, выставка


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