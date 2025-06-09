Экс-губернатору Курской области продлили арест

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, обвиняемоому в мошенничестве, еще на три месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Также суд оставил в СИЗО на три месяца бывшего вице-губернатора региона Алексея Дедова.

Экс-губернатора задержали в апреле 2025 года. Тогда же стало известно, что показания на него дали Воловиков и депутат Максим Васильев, который также отправился на СВО. В деле есть и другие фигуранты, например, бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов. Дело касается мошенничества и взяточничества при строительстве фортификационных сооружений в приграничной зоне.

Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 года, в декабре он ушел в отставку по собственному желанию. Его сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления в регионе, на территории которого идут боестолкновения с ВСУ.