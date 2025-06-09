09 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов: Представим туристический потенциал Вологодчины на Международном форуме "Путешествуй!"

С 10 по 15 июня на ВДНХ в Москве будет работать Международный туристический форум «Путешествуй!». Это одно из ключевых событий страны в сфере туризма и гостеприимства, которое проводится уже в пятый раз.

«Раскроем всеобъемлющий туристический потенциал Вологодчины – Места Силы Русского Мира и Души Русского Севера, на Международном форуме «Путешествуй!». Представим гостям безграничные возможности нашего региона: уникальные маршруты, новые форматы отдыха, богатый спектр оказываемых туристических услуг. Посетителей ждет знакомство с разнообразием направлений отдыха, насыщенная культурная программа и возможность продегустировать настоящую вологодскую продукцию», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Вологодская делегация подготовила мастер-классы по кружевоплетению, росписи и резьбе. На региональном стенде «Сделано на Вологодчине» будет представлена продукция 8 вологодских.

Стенд Вологодской области(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Также все желающие смогут встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга, посетить экологическую презентацию национального парка «Русский Север», где продемонстрируют природные маршруты. Фольклорный коллектив Вологодского областного колледжа искусств исполнит для гостей народные песни и наигрыши на гармони.

Важно отметить, что в рамках форума планируется подписание соглашение о сотрудничестве между Министерством туризма и международных связей Вологодской области и Комитетом по туризму города Москвы. Этот шаг станет началом совместной работы по развитию межрегиональных маршрутов и взаимного туристического потока.

В 2025 году туристический форум «Путешествуй!» получил международный статус. В целом ожидается участие более четырех тысяч представителей власти, туристического бизнеса, экспертов, а также 400 тысяч гостей.

Теги: туристический потенциал вологодчины, георгий филимонов, форум путешевствуй


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