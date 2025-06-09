09 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото:Накануне.RU

Георгий Филимонов сообщил, что на Вологодчине окажут помощь в перепрофилировании бизнесу, торгующему вейпами

В Правительстве Вологодской области провели совещание по решению проблемы продажи вейпов под председательством Губернатора области Георгия Филимонова.

«Яркая упаковка, ароматизаторы, образ «крутизны» — всё это делает вейпы особенно привлекательными для подростков. За этим скрываются реальные угрозы: заболевания дыхательной системы, развитие хронических заболеваний лёгких, рост сердечно-сосудистых заболеваний, риск для репродуктивного здоровья. Мы не можем закрывать глаза», — заявил Георгий Филимонов.

Сейчас на территории Вологодской области работает 301 торговая точка, которая специализируется на продаже вейпов и никотинсодержащей продукции. Из них 66 — в Вологде, 52 — в Череповце и 183 — в муниципалитетах. 57 объектов расположены в опасной близости к образовательным учреждениям.

«Мы одними из первых обратили внимание на эту проблему. Неоднократно обсуждали вопрос с Председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным. Законодателям нужны успешные практики в регионах, чтобы распространить их на всю Россию. Сохранение здоровья детей и молодежи — приоритет в рамках нашей масштабной программы народосбережения», — подчеркнул Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Глава региона отметил, что Вологодская область имеет положительный опыт по перепрофилированию алкомаркетов в точки общепита. В качестве поддержки бизнесу начали выдавать льготные займы на приобретение специализированного оборудования и мебели для формирования новой точки в прежнем помещении. Размер микрозайма составляет пять миллионов рублей. Средства предоставляют на срок до трех лет по ставке 3%.

Сигареты(2024)|Фото: Накануне.RU

Сейчас прорабатывается алгоритм предоставления аналогичной меры поддержки.

Теги: георгий филимонов,


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