В Тобольске женщине с замершей беременностью повредили внутренние органы

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в Тобольске Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В сентябре прошлого года беременную женщину доставили в одну из больниц города с замершей беременностью. Операция по извлечению плода была проведена с дефектами. В результате пострадавшей потребовалась повторная операция, во время которой ей повредили внутренние органы. Отмечается, что к ответственности никто не привлечен.

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту с ноября прошлого года расследуется уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах с учетом озвученных в публичном пространстве доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.