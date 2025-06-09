Малофеев, призывавший отбирать пенсии у россиян, призвал дарить им дома

Православный бизнесмен Константин Малофеев, который недавно оскандалился заявлением о необходимости отменить в России пенсии, чтобы пожилых людей кормили их дети, отметился новым заявлением. Теперь он призвал раздавать пряники вместо "раздачи" кнута.

"Первая причина [почему мало рожают детей россияне] в материальном смысле – жилье, 75% живет в городах и имеют там квартиру средней площади 48 кв.м, о каком желаемом количестве трех детей может идти речь? Ни о каком. И для этого тоже есть решение, оно простое – это ИЖС. В США во время бэби-бума перевезли людей из бараков в пригороды – малоэтажная Америка, и тогда случился рост рождаемости, а у нас наоборот – Хрушев перевозил из деревень в "хрушевки". Нам надо вернуться в свои дома, это просто, это возможно и это логично. Есть технологии, чтобы такой дом за один день поставить на земле. И не просто построить, а подарить многодетной семьей. Также можно платить среднюю зарплату в регионе женщине, которая имеет троих детей, – заявил он на "Форуме будущего 2050".

Напомним, в конце мая основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев предложил отменить пенсии для граждан, родившихся после 1995 года. По его мнению, они должны сейчас решить, будут ли копить деньги на старость или будут рожать много детей, которые в дальнейшем должны их содержать.