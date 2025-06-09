В отношении первого замгубернатора Владимирской области проводят следственные действия

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в отношении первого замгубернатора региона Александра Ремиги проводят следственные действия. Об этом передает РИА Новости. С чем они связаны, не уточняется.

В комментарии Авдеева, предоставленном его пресс-службой, говорится, что к Ремиге "есть вопросы со стороны правоохранительных органов".

Местные СМИ пишут, что сегодня утром силовики провели обыск в рабочем кабинете Ремиги.

Первым вице-губернатором Владимирской области Александр Ремига стал в апреле 2020 года. Тогда регион возглавлял Владимир Сипягин.