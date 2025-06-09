Суд на два месяца арестовал похитительницу девочки в Асбесте

Асбестовский городской суд избрал меру пресечения подозреваемой в похищении ребенка. Она арестована и ближайшие месяцы проведет в СИЗО.

Напомним, 7 июня в Асбесте женщина увела с детской площадки чужую девочку, угостила мороженым, а затем уехала с ней к себе домой. Силовикам удалось отыскать ребенка, было возбуждено уголовное дело, а похитительница задержана.

Как сообщили Накануне.RU в городском суде, следствие вышло с ходатайством о заключении ее под стражу. Женщине назначен арест на два месяца – до 7 августа 2025 года. Как уточнили в суде, обвинение ей пока что не предъявлено.

Ранее сообщалось, что задержанную проверят на вменяемость и проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу.