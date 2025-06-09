В России научились быстро выявлять холеру

Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали быстрый тест для диагностики холеры. Он позволит не только выявить холерный вибрион, но и определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения.

Время проведения анализа займёт всего 60 минут, что в шесть раз быстрее, чем у существующих тестов. Российская разработка обладает очень высокой чувствительностью. Институт "Микроб" может производить до 20 тыс. тестов в год.

Ситуация с холерой в России остаётся стабильной и контролируемой, сообщает Роспотребнадзор.