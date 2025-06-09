В Тюмени студентов осудили за диверсии на железной дороге

В Тюмени суд признал виновными двух студентов Тюменского колледжа социальных и производственных технологий Максима Юрчука и Даниила Коркина в совершении диверсии, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Их признали виновными в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба, а также в подготовке к диверсии и отмыванию денег, полученных за совершение преступлений.

Суд установил, что в ноябре 2023 года Максим Юрчук и Даниил Коркин по заданию неустановленного лица подожгли релейные шкафы и электровоз на железнодорожных путях. Кроме того, они планировали поджог локомотива. За это они получили вознаграждение в криптовалюте, которую перевели в рубли на спецплатформе, получив суммы в размере 14 240 и 18 538 рублей. Ущерб составил более чем 2,3 млн руб. На момент совершения преступления оба подозреваемых не достигли 18-летнего возраста.

Приговором суда Максим Юрчук был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Даниил Коркин – к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.