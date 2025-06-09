В России вскрыта мошенническая схема с предложением "работы в Киеве"

Министерство внутренних дел России предупредило граждан страны о новой мошеннической схеме. Она связана с предложением работы в Киеве.

Рекрутеры мошеннических колл-центров находят через мессенджеры потенциальных жертв, владеющих русским языком. Будущим жертвам предлагают "вакансию" менеджера по продажам в Киеве.

Платить обещают от $1 тыс. У предлагающих такую "работу" аферистов обычно недавно обновлена фотография и имя, это должно насторожить, пишет РИА Новости.