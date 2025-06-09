Количество стобалльников на ЕГЭ по химии подскочило вдвое, по истории - упало втрое

Динамика высших оценок на ЕГЭ в этом году претерпела заметные изменения. Рособрнадзор уже дал предварительные результаты, и они приводят к очевидным выводам, пишет руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Так, химию сдавали 85 тыс. выпускников, что на 6 тыс. больше, чем годом ранее. При этом стобалльников было 1812 (в прошлом году - 998). Историю сдавали 83 тыс., что на 6 тыс. меньше, чем в 2024 году. Но стобалльников - 154, а в прошлом году было 492. То есть по химии рост в два раза, по истории - падение в три раза. А если сравнивать число стобалльников, то оно различается в 12 раз (!) при почти одинаковом количестве сдающих. Все это неспроста, уверен эксперт.

"Сотрудники Федерального института педагогических измерений, следуя "генеральной линии", поднимают привлекательность "востребованных" естественно-научных дисциплин, и "опускают" дисциплины общественные, необходимые для поступления на "невостребованные специальности". Школам и детям дают ясный сигнал: для высоких баллов надо выбирать физику, химию, информатику, а не историю с обществознанием", - пишет профессор Иванов.

Он имеет в виду то, что в последний год власти много говорят о повышении престижа математических и естественно-научных предметов и специальностей в вузах. В конце 2024 года Правительство РФ поставило задачу повысить качество математического и естественно-научного образования, утвердив комплексный план мероприятий по его повышению до 2030 года. В том числе поставлена задача, чтобы как можно больше выпускников выбирали их на ЕГЭ. Отсюда и такие результаты.

Средний балл ЕГЭ по химии в 2025 году увеличился с 56,79 до 58,15.