КНТ "УГМК" вновь стал лучшим клубом настольного тенниса в России

Команды КНТ "УГМК" выиграли женский и мужской чемпионаты Федерации настольного тенниса России. Плей-офф турнира прошел во Дворце спорта в Верхней Пышме с 4 по 8 июня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, женская команда подтвердила статус лидера чемпионата и завершила сезон-2024/25 на первом месте, показав 100-процентный результат. В финальном матче действующие чемпионки нанесли поражение соперницам из архангельской "Родины-ФНТ АО" со счетом 3:1. Как всегда, была неудержима лидер КНТ "УГМК" Сунь Минян, с которой вот уже второй сезон никто не может справиться. А самой напряженной оказалась встреча Элизабет Абраамян и Влады Ворониной: в пяти партиях победу одержала спортсменка верхнепышминского клуба.

Также с результатом 3:1 завершился матч между мужской командой КНТ "УГМК" и "Факелом-Газпромом" из Оренбурга. Два очка хозяевам принес Чжоу Цихао, еще в одном матче Никита Артеменко переиграл китайского легионера "Факела" Хао Шуая.

"У нас очень сильная женская команда, все девушки бойцы. Когда в коллективе Сунь Минян и Элизабет Абраамян – кажется, что невозможно проиграть, они очень надежные. А за парней я особенно рада. Я оценивала их шансы 30 на 70, а они сотворили настоящее чудо на глазах своих болельщиков", - прокомментировала чемпионство главный тренер клуба настольного тенниса "УГМК" Татьяна Кутергина.

Бронзовые медали турнира выиграли теннисисты мужской команды "УГМК-Элем". Они в матче за третье место были сильнее "МГФСО-Москвы" со счетом 3:1.