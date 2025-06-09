Руководство поликлиники на Испанских Рабочих пошло на компромисс с жителями Екатеринбурга

Руководство детской поликлиники на улице Испанских Рабочих в Екатеринбурге пошло на компромисс с жителями Железнодорожного района. Напомним, что местные родители выступили против переноса медучреждения на улицу Готвальда из-за сложности проезда и даже создали петицию.

Сегодня автор петиции Мария Вершинина написала, что решение все же было найдено.

"Мы нашли компромисс с руководством поликлиники, нам оставят неотложку и, очень надеюсь, будут на наши улицы педиатры раз в неделю на участок", - рассказала активистка.

На сайте также сообщается, что петицию подписали 1 тыс. 747 человек. Детали компромисса не разъясняются.

В поликлинике и областном минздраве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, жители района воспротивились переносу, отмечая, что добираться до новой поликлиники молодым мамам будет весьма затруднительно. До Готвальда идут только маленькие автобусы, в которые не помещаются коляски. К тому же не было известно, что "поставят" на месте прежнего медучреждения и как это отразится на людях, проживающих по соседству.

На прошлой неделе о ситуации высказалась новый глава свердловского минздрава Татьяна Савинова, назвав переезд как стрессом, так и счастьем для местных жителей.