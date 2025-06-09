Кремль прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел погибших солдат ВСУ и обмена пленными.

"Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий, - цитирует РИА Новости Пескова, - Вряд ли их можно счесть какими-то правдоподобными".

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности. Представители Москвы находятся у границы на месте предполагаемой передачи погибших, добавил он.

Песков призвал дождаться начала недели, чтобы посмотреть, как будет эволюционировать позиция Киева по данному вопросу. По его словам, пока не идет речи о том, чтобы прибегнуть к помощи международных организаций для отправки тел военных ВСУ на Украину.

Напомним, в выходные акция по обмену телами погибших военных с Украиной не состоялась. С украинской стороны на контакт никто не вышел.

В район обмена доставлена партия из 1212 тел погибших бойцов СВУ. Они в замороженном виде складированы в рефрижераторах, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.