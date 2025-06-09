В Енисей попали 30 тонн дилельного топлива

Глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских сообщил о случившемся в муниципалитете чрезвычайном происшествии. 8 июня на Казачинских порогах речное судно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 т дизельного топлива.

На территории района введён режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово.

"Прошу вас не поддаваться панике и получать информацию только из официальных источников – МЧС, прокуратуры, администрации Казачинского района. А также ограничить свое пребывание в акватории Енисея", - написал Озерских в своём telegram-канале.

Угрозы для жителей района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны.