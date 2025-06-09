Пашинян потребовал от предстоятеля Церкви Армении уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от патриарха и католикоса всех армян Гарегина II покинуть свой пост, который он будто бы не имеет права занимать.

По его словам, Гарегин II нарушил добровольно взятый на себя обет безбрачия и имеет ребенка. И он, Пашинян, может это доказать. То есть, согласно всем канонам, он вообще не имеет права быть епископом и должен освободить патриархат. Он призвал всех верующих армян объединиться вокруг "освобождения патриархата" и избрать нового патриарха. Недавно Пашинян резко осудил Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ), которую нужно "вернуть народу".

В ответ Высший церковный совет ААЦ провел собрание, по итогам которого констатировал "постыдную антицерковную кампанию" и предупредил о разрушительных последствиях. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выразил свою полную поддержку ААЦ. А Пашинян назвал его основоположником практики фальсификации выборов в Армении.

Вероятно, Пашинян намерен взять ААЦ под более плотный контроль и сделать ее лояльной властям, в том числе прозападному курсу. Как пишет "Вестника Кавказа", Пашинян начал давление на ААЦ в связи с началом предвыборного периода в Армении. Через год там пройдут парламентские выборы, и "Гражданскому договору" необходимо обеспечить себе как можно больше поддержки среди населения, а ААЦ этому мешает, так как не одобряет действий Пашиняна. Также ААЦ против улучшения отношений с Азербайджаном и Турцией за счет уступок по Карабаху. Пашинян либо очень уверен в своих силах, либо загнан политическими противниками в угол. Но он рискует. Сопротивление ААЦ ему будет подавить непросто.

ААЦ является древней церковью, основанной апостолами, но еще в IV веке отделилась от православия, не приняв решений IV Вселенского собора о двух природах Христа. При этом ААЦ поддерживает хорошие отношения с РПЦ.