Мэру Красноярска вменили получение взятки в 180 миллионов

Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявлено обвинение в получении взятки.

По мнению следствия, в 2018-24 гг. Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 180 млн руб. деньгами и оплатой строительства на его участке бани. За это Логинов якобы должен был обеспечить победу организации в конкурсах муниципального "Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства" на ремонт городских дорог.

Прошли обыски и выемки. Изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные важные для следствия предметы и документы. Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Вскоре его могут арестовать, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.