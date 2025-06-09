Тюменская область — один из лидеров по победившим проектам в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Тюменская область — один из лидеров в УрФО по количеству проектов-победителей в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели Тюменской области могут подать заявку на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2026 года до 10 июля.

Тематические направления: "Нация созидателей"; "Молодые лидеры"; "Культурный код"; "Место силы"; "Мы вместе"; "Многонациональный народ"; "Крепкая семья"; "Нравственные ориентиры"; "Страна возможностей"; "Единство с судьбой России"; "Наша сила в правде"; "На страже Отечества".

В мае этого года ПФКИ поддержал 19 инициатив региона. Среди них XXVI Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусств: от Тюменского регионального отделения "Союза дизайнеров России"; Документальный фильм к юбилею художника Михаила Захарова "Ангел на качелях": от Тюменского регионального отделения "Союза театральных деятелей"; Иммерсивный спектакль про коренные малочисленные народы севера "Сказания Севера": от Благотворительного фонда "МИСНЭ"; Проект по сохранению кожевенного ремесла "Кожа со смыслами": от предпринимателя Андрея Щебельника; Хореографическая постановка "Малахитовая шкатулка": от МАУ "Культура" Ярковского района; Открытый конкурс "Солист оркестра": от Центра культуры и творчества "Тюмень"; Проект по загородным экскурсиям для детей и молодежи Приишимья "Подворья Средиземья": от Центра реализации социальных проектов и программ "Белый клевер"; Проект военно-исторической реконструкции к 80-летию Победы: от Союза морских пехотинцев "Тайфун".

Общая сумма грантов составила более 20,9 млн рублей.

Всего за 14 грантовых конкурсов победителями стали 207 проектов области. В УрФО тюменцы по этому показателю уступают только Свердловской области (217).