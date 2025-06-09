Горелкин: Национальному мессенджеру нужны верифицированные аккаунты

В национальном мессенджере, который представят в ближайшие месяцы, должны быть верифицированные аккаунты. Так считает первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Он прокомментировал заявление главы Минцифры Максута Шадаева, что российский мессенджер представят уже летом. Но его запуск будет постепенным. А уже осенью пользователи смогут вести на нем свои каналы. Каких-то сверхтребований по идентификации не будет, но будет исключена возможность использования подменных или виртуальных номеров, сказал Шадаев.

Насчет обязательной привязки каждого аккаунта к "Госуслугам" министр сомневается, но депутат Горелкин считает, что "верифицированные аккаунты в национальном мессенджере нужны и должны снабжаться хорошо заметной маркировкой". Не исключено, что доступ к мессенджеру будет только через "Госуслуги".

"Прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера, а для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу. Это чрезвычайно важно", - сказал накануне президент России Владимир Путин, обращаясь к руководителям всех ведомств.