На Дне строителя в Екатеринбурге пройдет бесплатный концерт Димы Билана

Программа Дня строителя в Екатеринбурге утверждена. Также стала известна главная приглашенная звезда праздника.

Как сообщили Накануне.RU в Гильдии строителей Урала, 9 августа в Историческом сквере расположатся более 50 тематических площадок. Программа рассчитана на семейный формат. Предусмотрены зоны мастер-классов, стритфуда, концертная сцена и масштабная выставка строительной и специальной техники, а также многое другое.

На главной сцене в течение дня выступят музыканты из Екатеринбурга, Петербурга и Перми. Гвоздем музыкальной программы станет певец Дима Билан. Большой бесплатный концерт артиста завершится традиционным салютом.

Как уточнили организаторы, вход на площадки праздника свободный. Начало – в 12:00.

Ранее сообщалось, что в этом году День строителя в Екатеринбурге станет отправной точкой Дня города.