В деле о подрыве замглавы Ставрополя появился фигурант

В деле об убийстве первого замглавы Ставрополя, ветерана СВО Заура Гурциева, который погиб при взрыве, появился фигурант. Ленинский районный суд Ставрополя избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Фигурант обвиняется по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по предварительному сговору, а также в незаконном приобретении взрывного устройства, сообщает пресс-служба суда.

По мнению следствия, 28 мая Гурциев встретился со знакомым возле многоэтажного жилого дома. При встрече сработало самодельное взрывное устройство, которое предположительно находилось в сумке, надетой на его знакомого. Оба скончались на месте происшествия.

"Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен гр. Х., что подтверждается предоставленными материалами", - сообщает суд.

Ранее Baza писала, что взрывное устройство, из-за детонации которого погиб ветеран СВО Заур Гурциев, находилось на 29-летнем Никите Пенькове. По информации телеграм-канала, в начале мая Пеньков арендовал квартиру в доме на улице Чехова. Во дворе этой многоэтажки мужчины и встретились перед взрывом. По словам источников, взрывное устройство могли привести в действие дистанционно, когда Пеньков подошел к Гурциеву.

Гурциев стал вице-мэром Ставрополя менее года назад - в сентябре 2024 года.