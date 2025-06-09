Директором департамента информационной политики Свердловской области назначена Инна Аверкова

Директором департамента информационной политики Свердловской области стала Инна Аверкова. Согласно указу, подписанному врио губернатора Денисом Паслером, к исполнению своих обязанностей она приступает сегодня.

Инна Аверкова пришла в Свердловскую область из Оренбургской, где с 2021 года занимала должность заместителя министра региональной и информационной политики. До этого, с 2012 года возглавляла отдел пресс-службы управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Позже выстраивала работу Центра управления регионом.

В департаменте информполитики Свердловской области отмечают, что Инна Аверкова работала как специалистом пресс-центра, так и руководителем отдела по связям с общественностью. За ее плечами более пяти лет на руководящих должностях в коммерческом секторе, где она курировала сферу связей с общественностью.