09 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В 5-7 классах усилят изучение истории

С 1 сентября 2025 года в 5-7 классах увеличатся часы на изучение истории. В новой программе вместо 2 часов в неделю будет 3 часа. Один час добавлен за счет обществознания, которое теперь будет начинаться с 9 класса.

Этот дополнительный час будет потрачен таким образом: в 5 классе будет курс "История нашего края" в течение всего года в объеме один урок в неделю, рассказал глава Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко. А в 6-7 классах этот урок будет распределен так: курс "Всеобщую историю" будет увеличен на пять часов, курс "История России" - на 12 часов, а курс "История нашего края" продолжится, но в объеме 17 часов (всего 34 часа за 34 недели). Вероятно, его будут проходить с начала 5-го и до середины 6 класса.

При этом в 8-11 классах продолжат изучать историю по прежней программе – два часа в неделю. Но суммарное количество уроков, отведенных на изучение истории в школе, будет увеличено с 340 до 476.

Слабое знание истории школьниками отмечают многие известные люди. Глава СПЧ Валерий Фадеев постоянно подчеркивает, что историю на ЕГЭ выбирают редко (в этом году 12%), поэтому ее почти никто не знает, ведь предметы, по которым не надо сдавать ЕГЭ, можно не учить.

В апреле начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик заявил, что российские дети практически не знают истории и героев Великой Отечественной войны.

Теги: история, школа


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