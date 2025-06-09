Возле Березовского из-за пьяного водителя пострадала 9-летняя девочка

Сегодня на 2 км автодороги "Березовский - Старопышминск" произошло ДТП, в результате которого пострадала 9-летняя девочка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области, авария произошла 8 июня около 16.00, когда 51-летний водитель "Фольксваген Поло" вместе со знакомой и ее дочерью ехали к водоему из Березовского в Старопышминск. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево, из-за чего машину перевернуло на крышу.

В ДТП пострадали водитель и девочка 9-ти лет, которую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, мужчина имеет 11-летний стаж вождения, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза.

Помимо этого, ранее он уже был лишен прав за управление в состоянии опьянения - срок лишения истек, но право управления транспортом мужчина так и не восстановил. Освидетельствование показало наличие 0,893 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, после чего водитель признался, что выпивал перед тем, как сесть за руль.

Ремнями безопасности водитель и взрослая пассажирка также решили пренебречь. Ребенок тоже перевозился без детского кресла и не пристегнутый, что и привело к получению тяжких травм.

"Также автоинспекторы установили, что мать пострадавшей девочки состоит на учете в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию дочери, ранее привлекалась по ст.5.35 КоАП РФ. Информация по данному факту направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия. По факту инцидента органы внутренних дел проводят проверку", - рассказали в пресс-службе.

На водителя было составлено сразу шесть административных материалов:

ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения;

ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за управление без документов на право управления;

ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие полиса ОСАГО;

ч.12.6 за не пристегнутый ремень безопасности;

ч.3 ст.12.23 за нарушение правил перевозки ребенка;

ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения, без прав либо лишенных такого права, а родителям не допускать перевозку детей с нарушением правил и с пьяными лицами, оздающими угрозу безопасности.