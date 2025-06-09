В Тюмень прибудет агитационный поезд "Единство в памяти. Сила в подвиге!"

В Тюмень прибудет агитационный поезд "Единство в памяти. Сила в подвиге!", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Всероссийская агитационно-пропагандистская акция на железнодорожном транспорте проходит на территории России с 19 апреля по инициативе Министерства обороны РФ.

В Тюмени акция состоится 13 июня на железнодорожном вокзале города. Начало в 12.30.

В составе эшелона: тематические вагоны с образцами вооружений и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны; экспозиции, раскрывающие идеологию нацизма и выставкой рассекреченных архивных документов "Без срока давности"; образцы вооружения и интерактивные экспозиции, посвященные мужеству и подвигам военнослужащих в ходе СВО, а также несколько платформ с образцами современной техники ВС РФ, включaя тpoфeйнyю тexникy, изъятyю в зoнe cпeцoпepaции; тематический вагон ВВПОД "ЮНАРМИЯ" "Молодежь России — наследники Великой Победы".

Также в рамках акции на тюменском ж/д-вокзале пройдут: посвящение в Юнармию; вручение именных свидетельств юнармейским отрядам; акция "Моя Россия" по передаче эстафеты между регионами; развертывание масштабной копии Знамени Победы; вручение медали Министерства обороны РФ "За помощь и милосердие"; вручение лучшим юнармейцам нагрудных знаков "Юнармейская доблесть".