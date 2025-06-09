В кафе на Шарташском рынке Екатеринбурга погиб электрик

В Екатеринбурге в кафе "Оазис" на Шарташском ранке от удара током погиб мужчина.

Трагедия произошла в это воскресенье 8 июня. Как сообщает "Инцидент Екатеринбург", рядом с мужчиной лежала гирлянда.

Начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых подтвердил гибель рабочего. По его словам, погибший - местный житель 1988 г.р. Удар током он мог получить, когда менял лампочку. В СКР по Свердловской области подтвердили, что внешние признаки свидетельствуют о смерти от удара током. При этом тело все равно направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.