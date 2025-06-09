09 Июня 2025
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Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Каменске-Уральском мотоциклист без прав устроил погоню с автоинспекторами

В Каменске-Уральском задержан 20-летний мотоциклист, устроивший погоню с автоинспекторами. Парень был без прав и управлял питбайком без государственного регистрационного знака, что и привлекло внимание сотрудников Госавтоинспекции.

Инцидент произошел накануне. Когда автоинспекторы попытались остановить подозрительного мотоциклиста, тот решил скрыться, петляя по центральным улицам и грубо нарушая ПДД. Парень проезжал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу, игнорировал знак "Въезд запрещен" и создавал аварийные ситуации. Нагнать гонщика удалось только у дома №2 по улице Суворова, где байкер попытался заехать на корку, потерял управление и упал с байка. Тогда же его и задержали.

Выяснилось, что водитель - местный житель, ранее лишенный прав за пьяное вождение. Кроме того, он не имеет прав на управление транспортом категории "А", "А1" и "М".

В отношении нарушителя было составлено восемь административных материалов:

  • ч.2 ст.12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами;
  • ч.1 ст.12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора (дважды);
  • ч.2 ст. 12.13 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД РФ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков;
  • ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ за нарушение правил маневрирования;
  • ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения;
  • ч.1 ст.12.16 КоАП РФ за проезд под знак "Въезд запрещен";
  • ч.2 ст.12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

Парня доставили в суд для рассмотрения и принятия решения по делу об административном правонарушении. Питбайк задержали и переместили на специализированную стоянку.

Транспортировка питбайка на штрафстоянку в Екатеринбурге(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством без соответствующего права не только незаконно, но и крайне опасно. Подобные действия ставят под угрозу жизнь как самого нарушителя, так и других участников дорожного движения.

Теги: Каменск-Уральский, Госавтоинспекция, мотоцикл, водитель


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