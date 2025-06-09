09 Июня 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Книжное дело передадут Минкульту от... Минцифры

До 10 июня Правительство должно подготовить предложения о передаче полномочий и функций, связанных с книжным делом, из ведения Минцифры в ведение Минкульта. Такое поручение недавно давал президент РФ Владимир Путин. Оказывается, изданием литературы заведовало Минцифры.
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Книжную отрасль еще в 2020 году передали из ведения упраздненной Роспечати под управление Министерство информационных технологий и связи. В марте ответственный секретарь Союза писателей России Николай Иванов на заседании Совета при Президенте по культуре и искусству призвал передать книжное дело тем, кто в этом разбирается. Все-таки книга и книжное дело - это часть культуры, даже если их можно читать в цифровом формате.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко уверен, что это надо было сделать давно. К тому же у книгоиздания очень много проблем: высокая стоимость печати, дороговизна аренды площади книжных магазинов т.д. Поэтому книги дорожают, а чтение уходит в "цифру". Но это уже во многом иная сфера, и подходы к ней иные. И для государства это тоже не очень полезно, что люди перестают читать бумажные книги. Особенно это вредно для детей и подростков, у которых только формируется мировоззрение и здоровье.

По данным, которые были опубликованы накануне холдингом "Ромир" и на которые ссылается ТАСС, большинство россиян (72%) по-прежнему предпочитают читать бумажные книги. На экране книги читают 20% опрошенных, слушают 7%. Однако каждый день читают лишь 10% россиян, а несколько раз в неделю - еще 14%. При этом почти 20% делают это реже, чем раз в месяц, то есть практически не читают. Наиболее популярна у россиян классическая литература, ее назвали 36%.

Теги: книга, минфицры, минкульт, чтение


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