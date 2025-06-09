Госдума на днях рассмотрит законопроект о контроле за детьми мигрантов - Володин

На этой неделе Госдума начнет рассматривать законопроект о контроле за детьми мигрантов, который в конце апреля внесло Правительство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Семь регионов уже поддержали законопроект. Также выразили поддержку ответственный комитет Госдумы (по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками) и еще два комитета-соисполнителя. Законопроект направлен на создание механизма передачи сведений о несовершеннолетних иностранцах между территориальными органами МВД и исполнительными органами регионов, осуществляющими управление в сфере образования. То есть региональные и муниципальные органы управления образованием будут передавать в МВД сведения о детях мигрантов: персональные данные ребенка и его родителей; результаты тестирования по русскому языку; информация о зачислении школу и отчислении. А МВД будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на учет детей мигрантов.

Ранее был принят закон, который запретил зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и без проверки легальности нахождения в России. Володин считает, что закон уже показал свою эффективность, так как от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. А обмен информацией между органами управления образованием и МВД позволит принимать решение по мигрантам. Также законопроект предлагает в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему. Мигрантов, дети-школьники которых не сдадут тест на русский язык, могут депортировать из России, сообщил ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Обмен данными о детях мигрантов между МВД и Минпросвещения может начаться уже 1 сентября, если законопроект примут быстро. Все шансы на это есть.