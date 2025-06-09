Китай резко нарастил покупку угля из России

Китай в мае импортировал крупнейшую партию угля из России. Показатель вырос до 4,58 млн т, что стало рекордным месячным значением с начала 2024 г.

Относительно апреля показатель вырос примерно в 1,8 раза, год к году – на 7,2%, пишет "Ъ".

В апреле стало известно, что Россия может заместить часть экспортного коксующегося угля, который США поставляли в Китай до введения заградительных пошлин в 84% со стороны Пекина. Однако есть ряд факторов, которые ограничивают российские экспортные объемы в этом направлении.

В прошлом году Китай закупил 122 млн т коксующегося угля, из них только около 10,7 млн т – у США. Аналитики считают, что этот объем КНР теперь может начать закупать у России и Монголии, особенно после выхода на полную мощность Эльгинского месторождения.