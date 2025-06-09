Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов

Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

По данным источника, глава города подозревается в получении взятки.

Логинов, по предварительной информации, был задержан в рамках расследования, связанного с "Асфальтобетонным заводом", пишет Kras Mash.

По информации телеграм-канала, показания на мэра дали его советник Артур Арутюнян, бывший гендиректор "Промстроя" Декард Ханагян и Алексей Давыдов, который был заместителем главы города. Первого задержали из-за махинаций с торгами, которые должен был выиграть "УСК "Сибиряк". На записи переговоров бизнесменов, попавшей в Сеть, директор строительной компании Егоров заявил, что "договорился с Логиновым". Хаганяна задержали по делу о картельном сговоре, сообщает Kras Mash.

Владислав Логинов в 2000-х работал на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства, в начале 2010-х - в руководстве ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем занимал различные должности в администрации Красноярска, в 2017 году стал первым замглавы города, координирующим работу департаментов городского хозяйства, градостроительства, муниципального имущества, а также глав районов. В 2022 году занял пост главы города.