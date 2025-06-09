Экс-капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк включен в Зал славы отечественного хоккея

В Федерации хоккея России прошла церемония введения в Зал славы отечественного хоккея. Его новыми членами стали 10 человек, в том числе воспитанник уральского хоккея и экс-капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк.

"Включение в Зал славы – снятие ответственности, возложенной на меня многими людьми в течение всей карьеры. Теми, кто тратил свои силы, энергию, любовь, чтобы сделать меня лучше. Сегодня я могу сказать, что все это было потрачено с пользой. Надеюсь, с пользой не только для меня, но и для общества", - приводит слова Дацюка официальный сайт ХК "Автомобилист".

Павел Дацюк – олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина и чемпион России. В 2024 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Нападающий объявил об уходе из спорта в 2022 году. Сейчас он работает руководителем молодежного направления ХК "Автомобилист".