СЗРП поддержит законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей

"Справедливая Россия — За правду" поддержит проект закона об аресте имущества граждан, совершивших административные правонарушения против интересов РФ за границей.

Об этом сообщил лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов. "Речь, по сути, о неотвратимости наказания для тех "отъехавших" граждан, которые, находясь за границей, поливают грязью нашу страну. Концепция законопроекта в целом абсолютно правильная", — заявил депутат.

Он отметил, что в первом чтении правовое управление Госдумы и профильный Комитет по госстроительству высказали замечания с тем, чтобы уточнить перечень правонарушений, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что партия ЛДПР внесет поправки в проект закона об аресте имущества россиян, совершивших административные правонарушения против интересов РФ за границей. Арест должен применяться не только в отношении имущества, находящегося в собственности лица, действующего против России, но и в отношении имущества, находящегося в их совместной собственности с супругами, либо общей собственности с другими лицами.