В Госдуму внесут поправки к законопроекту об аресте имущества уехавших за рубеж

Партия ЛДПР внесет поправки в проект закона об аресте имущества россиян, совершивших административные правонарушения против интересов РФ за границей.

Об этом сообщил лидер фракции Леонид Слуцкий. По его словам, арест должен применяться не только в отношении имущества, находящегося в собственности лица, действующего против России, но и в отношении имущества, находящегося в их совместной собственности с супругами, либо общей собственности с другими лицами.

Как указал парламентарий, депутаты ЛДПР еще в январе 2024 года обращались в Минюст с предложением обязать иноагентов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи, потому что они переписывают на родственников свои квартиры, машины и акции, когда хотят уйти от ответственности, сообщают "Известия".

13 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект об аресте имущества граждан, нарушивших интересы РФ за пределами страны и постановила внести поправки до 11 июня.