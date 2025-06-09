Отец Илона Маска рассказал о впечатлениях после визита в Москву

Отец миллиардера Илона Маска, южноафриканский бизнесмен Эррол Маск рассказал, что был удивлен чистотой и хорошими дорогами в Москве.

"Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений", – заявил он. По словам предпринимателя, здания в городе напоминают ему о Древнем Риме: "очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами".

Как считает Маск, мир должен больше знать о Москве, потому что это прекрасный город. Он отметил, что больше всего его удивил высокий уровень безопасности в мегаполисе.

"Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда", – отметил отец миллиардера, сообщает агентство "Москва".

Ранее сводная сестра Илона Маска родила ребенка от своего отчима.