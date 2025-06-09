Исследование: россияне с высокими доходами отказываются от спонтанных покупок и экономят

В России все категории покупателей вне зависимости от уровня дохода стали более экономными.

Об этом говорится в исследовании группы компаний Б1. По доходам респонденты были поделены на три группы: с невысоким доходом до 50 тыс. руб., со средним от 50 тыс. до 150 тыс. руб. и высоким — более чем 150 тыс. руб. на одного члена семьи в месяц. Как выяснилось, за 2024 год россияне в целом стали совершать меньше спонтанных покупок и больше экономить. Об этом сообщили 49% участников исследования.

Интерес к покупкам по акции снижается. Причем, чем выше благосостояние респондента, тем сильнее выражена эта тенденция. С осени 2023 года отмечается рост доли потребителей, для которых производитель или бренд играет значимую роль при покупке. К весне 2025 года таких респондентов стало уже 27%, а в 2023 было всего 19%.

Этот фактор вышел на третье место по значимости, обогнав возможность покупки онлайн и доставки. В целом возможность покупки онлайн и доставки становится все менее значимой на протяжении последних полутора лет. Это может говорить о том, что россияне уже привыкли к данной опции при покупке и обращают на нее все меньше внимания по сравнению с базовыми характеристиками товаров, сообщает Forbes.