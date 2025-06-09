В США назвали безумным объем оказанной Украине помощи при Байдене

Администрация бывшего президента США Джо Байдена оказала безумный объем помощи Киеву.

Об этом в интервью подкасту This Past Weekend сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс. "Они тратили столько денег по всему миру, но совершенно не обращались к дипломатии", - сказал он. Отмечается, что Украине было направлено $300 млрд. По словам политика, экс-президент не пытался заставить Киев пойти на мирное урегулирование конфликта и в целом не проявлял интерес к дипломатии.

При этом Вэнс указал, что попытки американских властей урегулировать конфликт вокруг Украины мирным путем могут потерпеть неудачу, но все равно стоит попробовать, потому что в случае успеха это позволит спасти тысячи жизней.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной.