Беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал Успенский собор в городе Рыльск Курской области.

Беспилотник ударил по собору около 20:30 мск. В этот момент внутри никого не было. В результате удара повреждены стёкла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни.

Это шестой храм, по которому бьют украинские военные в последнее время. Ранее дронами атаковали Никольский собор в Тульской области, деревянный храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Белгородской области, храм Георгия Победоносца в селе Толоконное, храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области и храм Святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее из-за атаки беспилотника загорелся химзавод в Тульской области.