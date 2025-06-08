09 Июня 2025
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Фото: vologda-oblast.ru

Семейный фестиваль «Полеты не во сне, а наяву» объединил вологодских любителей воздухоплавания

Семейный фестиваль «Полеты не во сне, а наяву» объединил больших и маленьких любителей воздухоплавания и в этом году был посвящен 200-летию со дня рождения военного инженера и конструктора Александра Можайского.

«Традиционно праздник воздушных змеев проходит на территории Дома-музея А.Ф. Можайского. В этом году музейный комплекс закрыт на реконструкцию, поэтому приняли решение перенести фестиваль в «Семенково». На один день музей превратился в настоящий аэродром. Дети и взрослые своими руками изготавливали воздушных змеев и запускали их в полет. Участниками фестиваля стали и представители авиации. В небе над площадкой летали яркие парапланы и десантировали парашютисты», - рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Гостям фестиваля мастерить воздушных змеев помогали представители московской команды «Kite Universe». В рамках массового запуска выбрали самые оригинальные и устойчивые модели – их создатели получили призы и памятные подарки.

Организаторы подготовили для посетителей различные интерактивные программы. На территории музея работали орнитологическая лаборатория «Выше неба», метеостанция «Уловитель ветра», мастерские «На крыльях фантазии», лаборатория по исследованию воздуха, выставка «Земля и небо» и интерактивная выставка беспилотных летательных аппаратов.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

На мастер-классах самые маленькие участники могли опытным путем разобраться в природе и свойствах воздуха, изучить приспособления птиц к полетам, изготовить яркие вертушки-ветроуловители и смастерить бумажные самолётики.

Партнерами фестиваля «Полеты не во сне, а наяву» выступили Вологодский авиационный учебно-спортивный центр ДОСААФ и Федерация сверхлегкой авиации. В этом году мероприятие вновь прошло под эгидой проекта «Лето Русского Севера», который был инициирован Губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.

Теги: воздухоплаветели, фестиваль, георгий филимонов,


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