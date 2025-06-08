В Москве и окрестностях ожидаются смерчи

В Москве и окрестностях могут сформироваться смерчи. Об этом предупреждает столичное управление МЧС. В ночь на понедельник ожидаются дождь, переходящий в ливень, гроза, град.

При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей, отмечают в МЧС.

МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. О сохранении непогоды в ночь на понедельник предупредил и комплекс городского хозяйства. Отмечается, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток", передает РИА Новости