Boeing с 282 пассажирами вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Россия" экстренно сел в Шереметьево из-за неисправности на борту.

По сообщению ТАСС, пассажирский Boeing 747-400 в в 18.46 вылетел из Москвы в Анадырь, однако на борту сработал датчик неисправности.

Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево и штатно сел.

Отмечается, что в салоне возникли проблемы с кондиционированием, температура воздуха стала резко нарастать и экипаж принял решение вернуться в порт вылета.

На борту самолета, по данным Baza, находились 282 пассажира. Рейс был совмещенным с "Аэрофлотом".