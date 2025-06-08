Boeing с 282 пассажирами вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Россия" экстренно сел в Шереметьево из-за неисправности на борту.
По сообщению ТАСС, пассажирский Boeing 747-400 в в 18.46 вылетел из Москвы в Анадырь, однако на борту сработал датчик неисправности.
Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево и штатно сел.
Отмечается, что в салоне возникли проблемы с кондиционированием, температура воздуха стала резко нарастать и экипаж принял решение вернуться в порт вылета.
На борту самолета, по данным Baza, находились 282 пассажира. Рейс был совмещенным с "Аэрофлотом".