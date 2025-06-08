Москвича затянуло в канализацию после ливня

В Москве человека засосало в дождевую канализацию потоком воды, образовавшимся из-за ливня.

Инцидент произошел на юге столицы.

"Человека засосало в ливневую решётку. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями мужчина был деблокирован из ливневой решётки и передан медикам для осмотра", - пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Напомним, на Москву обрушилась сильнейшая непогода. Из-за дождя затопило один из терминалов аэропорта Внуково, часть самолетов перенаправили на другие аэродромы.