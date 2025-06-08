Экстремально мощный выброс плазмы произошел на Солнце

Около южного полюса Солнца произошел выброс огромного объема плазмы. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Ученые полагают, что облако плазмы редкого размера и плотности было сформировано в результате дестабилизации гигантского солнечного протуберанца, располагавшегося на обратной стороне Солнца и по этой причине не наблюдавшегося с Земли. Момент подъема протуберанца над краем Солнца был зарегистрирован несколькими работающими на орбите космическими телескопами. В поле зрения космических средств выброс будет находиться ещё около суток. Это позволит гораздо точнее определить траекторию его движения, которая, однако, станет понятна во всех деталях только к концу дня. В настоящий момент считается, что плазма движется под очень большим углом к направлению на Землю, не исключено даже, что в обратном от Земли направлении.

Глобально Солнце продолжает демонстрировать наличие крупных запасов взрывной энергии. После недавнего крупного выброса, который стал причиной самой продолжительной серии магнитных бурь с 2017 года, это уже второе событие такого масштаба за 10 дней. На этот раз, правда, риски воздействия на планету почти исключены.