В Лос-Анджелес введут нацгвардию из-за мигрантских протестов

В Лос-Анджелес введут две тысячи бойцов Нацгвардии из-за протестов, связанных с нелегальными мигрантами. Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими.

"Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим отпор этим людям. Вы можете протестовать сколько угодно. У вас есть права, гарантированные Первой поправкой, но если вы пересечете эту черту, нападете на офицеров или уничтожите имущество, вы будете привлечены к ответственности", - заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Томас Хоман телеканалу Fox News.

Дональд Трамп подписал меморандум о размещении двух тысяч офицеров Нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов, пишет РИА Новости.