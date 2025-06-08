Из-за атаки беспилотника загорелся химзавод в Тульской области

В Тульской области после атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар на химзаводе.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев, БПЛА рухнул на предприятие "Азот" в Новомосковске, из-за чего произошло возгорание. Сейчас горение удалось ликвидировать, превышения допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспотребнадзора и регионального учреждения "Природа". Пострадали два человека, их жизни вне опасности.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Ситуация на контроле. Отбой опасности БПЛА был дан около 08.00 мск.

АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" — старейшее предприятие химической промышленности России. Основные виды продукции: аммиак, нитрат аммония, карбамид, метанол, КАС-32, азотно-известняковое удобрение.