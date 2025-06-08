Столичные аэропорты возобновили работу после утренней атаки беспилотников

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Внуково и Домодедово. ПВО отразили четыре атаки беспилотных средств на столицу.

Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, два столичных аэропорта закрылись около 06.50 мск сегодня. Ограничения были сняты спустя примерно час. Тогда же открылся и аэропорт Калуги, бездействовавший с полуночи.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что за утро силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, атаковавших столичный регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.