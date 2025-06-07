Вице-президент США Вэнс: надеюсь, что Маск все же вернется в наши ряды

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал конфликт между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.

Политик выразил надежду на восстановление их отношений.

"Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем все же вернется в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашел слишком далеко, но я все же надеюсь на это", - заявил Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend, на который ссылается РИА Новости.

Напомним, что ранее Илон Маск предложил объявить Трампу импичмент и сделать Вэнса президентом США. Также разгорающийся конфликт между Трампом и Маском прокомментировали в Кремле.