На Урале рецидивист угрожал зарезать женщину: полиция вела с ним переговоры

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. Его фигурантом является неоднократно судимый рецидивист.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось утром 7 июня в квартире дома по улице Каменская: пьяный уралец лишил свободы свою сожительницу, применив при этом ножи в качестве оружия. Он задержан, сейчас с ним работают следователи.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение об избиении женщины поступило в дежурную часть отдела полиции 23. На место ЧП был направлен наряд сотрудников патрульно-постовой службы.

"Дверь стражам правопорядка дебошир открывать отказался, при этом он несколько раз выходил на балкон и демонстративно представлял колюще-режущий предмет к горлу своей сожительницы, с которой они живут порядка пяти лет, воспитывая двух несовершеннолетних детей. Представители МВД вступили с подозреваемым в переговоры, чтобы предотвратить еще более тяжкие последствия. Выбрав удачный момент, пострадавшей удалось открыть дверь жилища и спешно ретироваться", - отметил полковник Горелых.

Агрессор попытался ее догнать, но был задержан полицейскими. Он оказал сопротивление силовикам, поэтому к нему применили спецсредства.

"Нарушитель спокойствия более известен в определенных кругах по прозвищу "Гаврик", ранее неоднократно судим, в том числе за причастность к краже, грабежу и убийству. В последний раз осужден в 2012 году, наказание отбывал в верхотурской исправительной колонии 53, откуда освободился в июне 2020 года. По одной из отрабатываемых сыщиками угрозыска версий, на такой шаг задержанный мог решиться на почве ревности и из-за претензий к сожительнице, якобы недостаточно занимающейся воспитанием своих детей. Впрочем, проверяются и иные возможные мотивы", - добавил Валерий Горелых.

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.