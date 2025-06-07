В Екатеринбурге загорелся трамвай 13-го маршрута

В субботу днем в Екатеринбурге вспыхнул трамвай.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, трамвай маршрута №13 пережил возгорание на крыше. На место была вызвана аварийная бригада АТС и пожарные.

"Сейчас вагон стоит на остановке "Оперный театр" в сторону кольца у гостиницы "Исеть", - отмечает канал.

Уточняется, что вагон не сгорел, а движение трамваев уже восстановлено. О причине возгорания пока не сообщается.